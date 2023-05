Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Mitgliederversammlung des VdK Ortsverband Weyerbusch

Die Mitgliederversammlung des VdK Ortsverbandes Weyerbusch fand im Bürgerhaus in Hasselbach statt. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Christa Müller gab es die Totenehrung. Es folgten Grußworte des Kreisverbandsvorsitzenden Erhard Lichtenthäler, der Bericht des Kassenwarts und der Kassenprüfer, ebenfalls wurde der Vorstand entlastet. Der Ortsverband ehrte in diesem Jahr 56 Mitglieder. Eine ganz besondere Ehrung wurde dem ältesten Mitglied, Jenny Marenbach aus Werkhausen zu Teil, Jenny ist 50 Jahre Mitglied im Ortsverband. Schön, dass sie diese besondere Ehrung und einen Blumenstrauß persönlich entgegennehmen konnte, so die Vorsitzende. Nachdem alle Punkte abgearbeitet waren, gab es ein gemeinsames Abendessen. Sehr zur Freude aller Anwesenden gab es Reibekuchen und diverse Beilagen. Des Weiteren wurden die Termine für Veranstaltungen und einer Tagesfahrt bekanntgegeben.

Das Grillfest ist am Sonntag, 17. September 2023 ab 11 Uhr Bürgerhaus in Hasselbach. Die Tagesfahrt ist am Samstag, 14. Oktober 2023. Abfahrt ist in Weyerbusch ehemals Sonnenhof. Ziel ist die Besichtigung das Edelsteinhaus Erwin Hess in Kirschweiler. Mittagessen gibt es in Bruchweiler, es folgt die Weinprobe im Weingut Stettler, dazu gibt es einen Vesperteller. Kosten für diese Tagesfahrt für Mitglieder 30 Euro, Nichtmitglieder 50 Euro. Die restlichen Kosten übernimmt der Ortsverband. Für diese Tagesfahrt ist eine bestimmte Teilnehmerzahl erforderlich damit die Fahrt stattfinden kann. Es wird um baldmögliche Anmeldung bei Christa Müller 02685-9880087 gebeten. Der Adventsbrunch ist für Sonntag, 03. Dezember 2023 ab 10 Uhr im Bürgerhaus in Hasselbach vorgesehen. (wol) Foto: VdK OV Weyerbusch