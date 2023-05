Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Osterweg am Ortsrand von Gebhardshain gestaltet

In der Woche vor und nach Ostern wurde am Ortsrand von Gebhardshain der 1. Osterweg gestaltet. Der Weg sollte Groß und Klein ansprechen und so die Leidensgeschichte Jesu in neun Mitmachstationen mit allen Sinnen erleben lassen. Das dies auf eine derart große Resonanz in der Gemeinde stieß, damit hat die Initiatorinnen Julia Lück und Stefanie Stockschlaeder selbst nicht gerechnet. Täglich mussten die Boxen mit den unterschiedlichen Materialien wie Stöcken zum Kreuzbinden oder Herstellen von Holzherzen aufgefüllt werden. Der Osterweg war eine gute Gelegenheit für zahlreiche Familien, sich gemeinsam mit dem Geschichtenerzähler Joshua auf den Weg zu machen und den Gottessohn zu begleiten. Am Zielort stand die Botschaft, dass Jesus lebt und wir uns freuen können. Auf den Bildern ist zu sehen, dass der Gebhardshainer Osterweg viel Anerkennung gefunden hat. Schon jetzt schmieden die beiden rührigen Frauen Pläne zur Neuauflage des Projekts im kommenden Jahr. (bt) Fotos: Bernhard Theis