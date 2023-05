Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

WISSEN – Das Steinkreuz an der K 65 wurde umgeworfen

Das Steinkreuz an der K 65 zwischen dem Wissener Gymnasium und der Realschule auf dem Alserberg ist umgeworfen worden. Die Reste liegen am Straßenrand. Das Mahnmal erinnert an einen Mordfall vom Dezember 1906. Damals kam dort die 22-jährige Näherin Luise Becher aus Dünebusch ums Leben. Erst sechs Wochen später konnte man des Täters habhaft werden. Zuvor waren nach Angaben von Amtsrichter Spieß 49 verdächtig erscheinende Personen verhaftet worden. Der Täter wurde umgehend dem Königlichen Amtsgericht in Wissen zugeführt, die eigentliche Verhandlung fand in Neuwied statt. Das Landgericht verurteilte ihn zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe. Am Ort der grausamen Tat steht seit nunmehr 117 Jahren dieses steinerne Kreuz mit der Inschrift „Wanderer bete für ihre Seele!“ Leider wurde es sinnlos zerstört. (bt) Fotos: Bernhard Theis und Archiv