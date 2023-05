Veröffentlicht am 7. Mai 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Diebstahl aus Pkw in Flammersfeld

Sonntagmorgen, 07. Mai 2023, kam es zu einem Diebstahl aus einem, in der Gartenstraße geparktem Pkw. Der Geschädigte hatte seinen BMW in der Hofeinfahrt des Anwesen Nummer 21 abgestellt. Gegen 02:40 Uhr löste die Alarmanlage des Pkw aus. Im Zuge einer Nachschau musste der Besitzer feststellen, dass die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde die Geldbörse, die sich im Ablagefach der Fahrertür befand, entwendet. In dem Portemonnaie befand sich ein nicht unerheblicher Bargeldbetrag. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich, so die Polizei, auf circa 1.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei