Veröffentlicht am 7. Mai 2023 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Fahrzeugführer mit drogentypische Auffallerscheinungen in Niederfischbach festgestellt

Am Samstagabend, 06. Mai 2023, konnten im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Industriestraße in Niederfischbach bei einem Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Beeinflussung beim Fahrzeugführer durch den Konsum von THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeits- bzw. Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Quelle: Polizei