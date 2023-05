Veröffentlicht am 7. Mai 2023 von wwa

BETZDORF – E-Bike der Marke Cube Reaction PFM in der Farbe Grün gefunden

Samstagmorgen, 06. Mai 2023, wurde im Bereich der Rainuferstraße in Betzdorf ein E-Bike der Marke Cube Reaction PFM in der Farbe Grün gefunden. Das E-Bike wurde zunächst zwecks Eigentumssicherung sichergestellt und wird auf der Polizeidienststelle verwahrt. Es wird darum gebeten, dass sich der Eigentümer mit Eigentumsnachweis bei der Polizei in Betzdorf meldet. Quelle: Polizei