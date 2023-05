Veröffentlicht am 6. Mai 2023 von wwa

KOBLENZ – Zeugen nach Einbruch gesucht!

Donnerstagabend, 04. Mai 2023, kam es im Zeitraum zwischen 22:00 und 23:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Weißer Gasse im Wohnquartier Weißer Höfe in Koblenz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach vier bis fünf männlichen, dunkel gekleideten Personen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Wer hat im Bereich der Weißer Höfe (Weißer Gasse) sowie der angrenzenden Schule zur genannten Uhrzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die beschriebene Personengruppe gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261/103 – 2690 entgegen. Quelle: Polizei