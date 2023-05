Veröffentlicht am 7. Mai 2023 von wwa

NEUWIED – Social-Media-Unterstützung für Einzelhändler in Neuwied

Die zertifizierte Social-Media-Managerin Johanna Bringezu bietet Einzelhändlern und kleineren Unternehmen in Neuwied ihre Dienste an, um ihre Online-Präsenz zu stärken und professionelle Social-Media-Kanäle einzurichten. Als Neuwiederin liegt ihr der lokale Einzelhandel und Mittelstand besonders am Herzen. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Online-Präsenz und Social-Media in der heutigen Geschäftswelt möchte Johanna Bringezu den Einzelhandel und mittelständische Unternehmen in Neuwied unterstützen, indem sie ihre Dienste bei der Ersteinrichtung der Kanäle kostenfrei anbietet, solange ihre Kapazitäten dies zulassen. Daher ist es ratsam, schnell zu handeln und von diesem Angebot zu profitieren.

Johanna Bringezu betont: „In Anlehnung an ein bekanntes Zitat könnte man sagen: Wer im Internet nicht präsent ist, existiert nicht. In der digitalen Welt von heute ist eine starke Online-Präsenz entscheidend für den Erfolg von Unternehmen, um Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen.“ Laut dem Einzelhandelskonzept der Stadt Neuwied aus dem Jahr 2022 sind bereits viele Unternehmen auf Social-Media-Kanälen vertreten, doch es gibt noch Raum für Verbesserungen.

Eine professionelle Social-Media-Präsenz kann dazu beitragen, dass Unternehmen sowohl Stammkunden als auch Neukunden ansprechen und binden. Johanna Bringezu möchte mit ihrer Expertise dazu beitragen, dass Einzelhändler und kleine Unternehmen in Neuwied in der digitalen Welt sichtbar werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Sie ist überzeugt, dass eine effektive Social-Media-Strategie und Online-Präsenz entscheidend sind, um in der heutigen Geschäftswelt erfolgreich zu sein. Interessierte Unternehmen können Johanna Bringezu über ihre Webseite www.social-media[1]manager-neuwied.com kontaktieren.