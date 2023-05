Veröffentlicht am 6. Mai 2023 von wwa

HÖVELS – Dorfgespräch „Menanner schwätzen“ am 25. Mai in Hövels – Bürgermeister Neuhoff und Ortsbürgermeister Klein laden ein

Zum Dorfgespräch in der Ortsgemeinde Hövels sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Am 25. Mai möchten Bürgermeister Neuhoff und Ortsbürgermeister Klein mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde „menanner schwätzen“. Es kann über Probleme geredet werden, Fragen können beantwortet werden…. oder man trifft sich einfach nur zum Kennenlernen.

„Bei den bisherigen Dorf- und Stadtteilgesprächen habe ich festgestellt, wie wichtig es ist, persönlich mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ins Gespräch zu kommen, um zu wissen, was den Menschen wichtig ist. Ich freue mich auf gute Gespräche in der Ortsgemeinde Hövels.“, so Berno Neuhoff.

Treffpunkt ist am 25. Mai, 17.00 Uhr, am Sportlerheim am Sportplatz in Niederhövels. Bürgermeister Neuhoff und Ortsbürgermeister Wolfgang Klein freuen sich, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger teilnehmen und hoffen auf ein gutes Miteinander!