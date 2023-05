Veröffentlicht am 6. Mai 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neue Seniortrainer gesucht: Qualifizierungsangebot startet in eine neue Runde – Erfahrungswissen der Älteren ist gefragt – Anmeldungen bis 22. Mai möglich

Die Qualifizierung zu Seniortrainerinnen und Seniortrainern findet nach der coronabedingten Pause wieder statt. Das bewährte Konzept des ehrenamtlichen Seniortrainers wird in einem neuen Format stattfinden. Von Juli bis Dezember 2023 erfahren ältere Menschen eine Qualifizierung für ihr zukünftiges Engagement im Ehrenamt.

530 Frauen und Männer wurden seit 2002 in Rheinland-Pfalz zu Seniortrainern qualifiziert. Über 400 Menschen sind noch immer aktiv. Sie engagieren sich ehrenamtlich und bringen ihre Lebenserfahrungen und Kompetenzen unter dem Motto „Zukunft braucht Erfahrung“ in vielfacher Weise ein: als Pflegeclown, Unterstützer in der Flüchtlingsarbeit, Vernetzer in der Dorfgemeinschaft, mit Projektinitiativen in Schulen und Kindergärten, Justizvollzugsanstalten, Mehrgenerationenhäusern, Seniorenbüros oder Freiwilligenagenturen. Sie entscheiden selbst, in welchem Bereich sie sich engagieren wollen. Sie werden dort aktiv, wo es ihnen Freude bereitet. Das Programm möchte erreichen, dass ihr Erfahrungswissen stärker in die Gesellschaft eingebracht wird, die gesellschaftliche Position älterer Menschen gestärkt und die digitale Teilhabe gefördert wird.

Bei den Seniortrainern handelt es sich um Frauen und Männer im Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand, nach der aktiven Familienphase oder nachberuflichen Phase, die Qualifizierungsmaßnahmen werden gefördert von der Landesleitstelle „Gut leben im Alter“ des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz.

Ab Mitte Juli geht es wieder los: An zehn Veranstaltungstagen werden Menschen aus ganz Rheinland-Pfalz auf ihre anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet. Sie erhalten das Handwerkszeug, um als Seniortrainern aktiv zu werden. Die Veranstaltungen bieten eine lebendige Mischung von aus praktischen Beispielen, Kurzreferaten, Gruppenarbeit, Präsentationen und Kreativmethoden.

Die Veranstaltungen am 13./14 Juli sowie am 31. August finden im Resonanzklosterraum Aloysia-Löwenfels-Haus in Dernbach bei Montabaur statt. Am 28. September ist eine „Ideenreise“ geplant. Am 26. Oktober sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Altenkirchen zu Gast und am 30. November und 1. Dezember wird die Veranstaltung im Rhein-Lahn-Kreis Station machen. Im September und November werden drei Online-Termine durchgeführt. Eine Teilnahme an allen Terminen ist gewünscht. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, zum Abschluss gibt es ein Teilnahmezertifikat.

Als Referenten für das Qualifizierungsprogramm steht das erfahrene ehrenamtliche Orga-Team der Seniortrainer Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Harald Schütz sowie Uschi Rustler vom Seniorenbüro „Die Brücke“ der Kreisverwaltung Rhein-Lahn, Silke Seyler vom Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ in Altenkirchen, Agnes Brück, Ehrenamtskoordinatorin der Kreisverwaltung Altenkirchen, und Bianca Westphal, Seniorenleitstelle der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, zur Verfügung.

Interessenten wenden sich wahlweise an:

Harald Schütz, Sprecher des Orga-Teams der seniorTrainerinnen Rheinland-Pfalz, Heinrich-von-Kleist-Straße 8, 56567 Neuwied, Telefon 02631-9569421, E-Mail harald.schuetz@seniortrainer-rlp.de

Seniorenbüro „Die Brücke“, Uschi Rustler, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems, Telefon 02603-972336 Email: uschi.rustler@rhein-lahn.rlp.de

Bianca Westphal Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, Pflegestrukturplanung/Seniorenleitstelle, Peter-Altmeier-Platz 1, 56410 Montabaur, Telefon 02602-124482

E-Mail: bianca.westphal@westerwaldkreis.de

Silke Seyler, Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie Mittendrin, Wilhelmstraße 10, 57610 Altenkirchen, Telefon 02681 – 950438, E-Mail: seyler@mgh-ak.de

Agnes Brück, Kreisverwaltung Altenkirchen, Abteilung Soziales/Seniorenbüro und Ehrenamtskoordination, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen, Telefon 02681-812086, E-Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de

Anmeldeschluss ist der 22. Mai. Weitere Informationen: www.seniortrainer-rlp.de. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann bei den genannten Adressen Ausschreibungsunterlagen anfordern.