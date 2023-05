Veröffentlicht am 7. Mai 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aktuelle Angebote der Kreisjugendpflege: Anmeldungen ab sofort möglich

Kreativ, abenteuerlich, sportlich kommen sie daher, die aktuellen Angebote der Kreisjugendpflege Altenkirchen für Kinder und Jugendliche. Anmeldungen sind ab sofort möglich:

Töpfer-Workshop am Muttertag

Am diesjährigen Muttertag am Sonntag, 14. Mai, lädt die Kreisjugendpflege zu einem Töpfer-Workshop nach Höhr-Grenzhausen ein. Beginn ist um 13.30 Uhr, das Ende gegen 17 Uhr. Das Angebot richtet sich an kreative Kinder ab dem Alter von 10 Jahren. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Anmeldung: Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de

Abenteuer Wald: Unterwegs mit den Molzberg-Rangern

Am Samstag, 24. Juni, sind die Molzberg-Ranger wieder unterwegs: Die diesjährige Abenteueraktion startet um 10 Uhr und endet gegen 14.30 Uhr auf dem Betzdorfer Molzberg. Bei dem Geländespiel für Kinder von 6 bis 11 Jahren geht es um Spuren- und Fährtensuche, gute Tarnung und manches Abenteuer. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Anmeldung: Kreisjugendamt Altenkirchen, Jennifer Weitershagen, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812541

Workshop für Weltall-Entdecker und Raketenbauer

Die Kreisjugendpflege bietet auch in diesem Jahr wieder in Kooperation mit der Initiative „Frühes Forschen Rhein-Main“ einen Weltall-Workshop in Altenkirchen zum Preis von 15 Euro pro Person an. Dieser findet am Samstag, 1. Juli, in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr statt. Eingeladen sind Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 11 Jahren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konstruieren eigene Raketen, die schließlich auch gestartet werden.

Anmeldung: Kreisjugendamt Altenkirchen, Jennifer Weitershagen, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812541

Inliner-Workshop für Kinder und Erwachsene

Auch in diesem Jahr gibt es in Wallmenroth einen Inliner-Workshop für Kinder und Erwachsene. Anbieter des Kurses am Samstag und Sonntag, 22./23. Juli, sind die Ortsgemeinde Wallmenroth, die Jugendpflegen des Kreises Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain in Zusammenarbeit mit den Sportfreunden Wallmenroth.

Auf dem Parkplatz der Turnhalle in Wallmenroth wird jeweils einen Tag lang unter fachgerechter Anleitung der sichere Umgang mit der beliebten Sport- und Fortbewegungsart eingeübt. Im Workshop geht es unter anderem um richtiges Abfahren, Slalom, Kurvenlauf, Ausweichen und wirkungsvolle Bremstechniken sowie Rutsch- und Falltechniken.

Kinder im Alter ab 7 Jahren (Voraussetzung: eigenständiges Aufstehen) und Eltern sind gemeinsam eingeladen, am 22. oder 23. Juli jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr teilzunehmen. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Anmeldung: Kreisjugendamt Altenkirchen, Jennifer Weitershagen, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812541