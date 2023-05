Veröffentlicht am 6. Mai 2023 von wwa

VG KIRCHEN – Veranstaltung des Seniorenbeirats zur „Digitalen GeldWelt“ war gut besucht

Der Einladung des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) zur Infoveranstaltung „Digitale GeldWelt“ im Sitzungssaal des Kirchener Rathauses waren rund 40 Seniorinnen und Senioren gefolgt. Moderator Klaus Brinkmann vom Seniorenbeirat übergab nach einer kurzen Einführung an Sascha Ax von der Sparkasse Westerwald-Sieg.

Schon bald gab es die ersten Fragen aus der Runde. „Wie sicher ist das Onlinebanking und wie kann ich eine falsche Überweisung zurückrufen?“, „Warum heißt die EC-Karte jetzt Debitkarte und was hat sich geändert?“ Diese und viele andere Fragen brannten den Anwesenden auf den Nägeln. Vielen älteren Menschen fällt es schwer, der rasant voranschreitenden Technik zu folgen. Dadurch entstehen unnötige Ängste. Wer konkrete Fragen beispielsweise zum Onlinebanking hat, kann sich an die eigene Bank wenden. Dort steht man mit Rat und Tat zur Verfügung und unterstützt jede Nutzerin und jeden Nutzer telefonisch oder direkt vor Ort in der Geschäftsstelle.

Wer darüber hinaus Hilfe bei der Einrichtung oder der individuellen Anwendung braucht, kann sich gerne an den Seniorenbeirat oder die Gemeindeschwester plus der Stadt Kirchen wenden. Die vermitteln dann an eine Digitalbotschafterin bzw. einen digitalen Botschafter der Verbandsgemeinde Kirchen, die gerne persönlich unterstützen.

Einen Großteil der Veranstaltung nahm die Diskussion über Fallen und Risiken ein. Vom Enkeltrick über Abo-Falle, Überweisungsbetrug oder unseriöse Telefonanrufe und E-Mails reichte die Themenauswahl.