Veröffentlicht am 6. Mai 2023 von wwa

KOBLENZ – Lana Horstmann (MdL) zu Besuch im Polizeipräsidium Koblenz

Am Dienstag, 02. Mai 2023, begrüßte Polizeipräsident Maron MdL Lana Horstmann im Polizeipräsidium Koblenz. Erstmals war man sich wenige Tage zuvor, am 14. April 2023, bei der feierlichen Eröffnung des Haus des Jugendrechts in Neuwied begegnet. Das war auch der Anlass den Kontakt zu intensivieren.

In einem offenen Gespräch unterhielt man sich über die allgemeine Sicherheitslage, das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger und das kürzlich etablierte Haus des Jugendrechts in Neuwied. Horstmann zeigte sich sehr interessiert an den aktuellen polizeilichen Themen und insbesondere an dem aktuellen Prozess der „Optimierungsüberlegungen der Kriminalpolizei“. Man vereinbarte zu den polizeilichen Fragen im Gespräch zu bleiben. Quelle und Foto: Polizei