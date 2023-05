Veröffentlicht am 5. Mai 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Fahnendiebstahl und Sachbeschädigung eines Fahnenmastes in der Hauptstraße in Rheinbreitbach

Ein unbekannter Täter beschädigt in der Mainacht zwischen 21:45 und 23:45 Uhr den Fahnenmast des Geschädigten, der an der Außenwand seines Hauses angebracht war, indem er eine gelb/schwarze Fahne abriss und die Fahne entwendete.

Die Polizei Linz am Rhein sucht nun Zeugen die Personen mit einem auffallend gelb-schwarzen Umhang gesehen oder Bekannte mit einer solchen Fahne haben, an der eine Ecke fehlt. Insbesondere bei der hoffentlich stattfindenden Meisterschaftsfeier des Vereins oder in der Fankurve eines befreundeten Vereins mit prachtvollem Dom dürfte eine solche dreieckige Fahne auffallen.

Hinweise werden per E-Mail an PILinz.Wache@Polizei.RLP.de oder telefonisch unter der 02644-9430 erbeten. Quelle: Polizei