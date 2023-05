Veröffentlicht am 5. Mai 2023 von wwa

OBERWAMBACH – K33 fertig gestellt

„Gut Ding braucht Weile“. Nun ist es geschafft, die K 33 zwischen Oberwambach und Rodenbach ist fertig gestellt. Dies soll mit einem kleinen Festakt gewürdigt werden. Am Samstag, 20. Mai 2023, ab 15.00 Uhr wird Landrat Dr. Peter Enders die offizielle Einweihung vornehmen. Die Einweihung findet auf der K 33, in Höhe des ehemaligen Steinbruches statt. Im Anschluss ist eine kleine Feier am Gerätehaus der Gemeinde (Hauptstraße 32), geplant.