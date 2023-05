Veröffentlicht am 5. Mai 2023 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Maiwanderung des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen

Es gibt Festivitäten beim Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen, wo man nicht einzuladen braucht. Natürlich ist dies das eigene Schützenfest über Pfingsten. Aber auch die alljährliche Maiwanderung ist so was von fest in dem Kalender der Schützenfamilie, aber auch von Dorfbewohnern etabliert, so dass es nicht mehr gesondert erwähnt werden muss.

Natürlich ist es auch der Termin, der Jahr für Jahr gleich ist: Der 1. Mai. Für die Wegstrecke der Wanderung ist das jeweilige Königspaar verantwortlich. So auch in diesem Jahr. Königin Alexandra I und Prinzgemahl Dirk hatten sich den „Parc de Tarbes“ als Wanderziel ausgesucht.

Um 10 Uhr wurde sich am Schützenhaus getroffen. Alle Altersklassen waren vertreten. Viele Wanderer hatten auch ihre vierbeinigen Freunde dabei. Eine bunte und gutgelaunte Truppe machte sich dann auf den Weg in Richtung Altenkirchen.

Dort angekommen wartete eine deftige Stärkung auf die Teilnehmer. Manch einer versuchte sich auch an den Frisbee Scheiben und wollte den Reiz der Disc-Golf-Anlage entdecken.

Wieder zurück am Schützenhaus wurde sich an Gegrilltem und Salaten gestärkt. Danach stand der Höhepunkt an: Das Königsschießen der Jungschützen. Letztendlich konnte Maja Unruh den Titel der Bambiniprinzessin erringen und Tom Weßler darf sich Jungschützenkönig nennen. Die Krönung der Beiden wird am Pfingstsamstag beim Ständchen in Bergenhausen erfolgen. (die) Foto: SV Leuzbach-Bergenhausen