NEITERSEN – Geschwindigkeitskontrollen in Neitersen und Bruchertseifen

Donnerstag, 04. Mai 2023, führten Beamte der Polizei Altenkirchen in den Abendstunden Geschwindigkeitskontrollen in Neitersen, in der Rheinstraße, und in Bruchertseifen, in der Koblenzer Straße, durch. In Neitersen waren fünf Verkehrsteilnehmer festzustellen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Bei der Kontrolle in Bruchertseifen konnten elf Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Hierzu ist anzumerken, so die Polizei, dass ein Fahrzeugführer bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 119 km/h gemessen wurde. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei