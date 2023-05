Veröffentlicht am 5. Mai 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Auch die „Alten“ packt gelegentlich der Ehrgeiz – Die Badmintonabteilung der DJK Gebhardshain-Steinebach richtete erstmalig ein Elternturnier aus

Normalerweise ist es ja eher so, dass Kinder ihren Eltern sportlich nacheifern. Dass es auch mal anders sein kann, bewiesen jetzt etwa 20 Väter und Mütter, die selber in ihrer eigenen Jugend noch nie ein Badmintonracket in der Hand hatten. Durch die üblichen Verpflichtungen der Erziehungsberechtigten als Elterntaxi fürs Training oder als Turnierbegleitung der Kids, sind einige scheinbar auf den Geschmack gekommen und wollten nicht immer nur zuschauen, sondern selber auf dem Court stehen. Tatsächlich nehmen mittlerweile einige „Oldies“ am Erwachsenentraining teil und nach unserem letztjährigen Eltern-Kind-Turnier kam der Wunsch auf, einen eigenen Wettkampf zu organisieren.

So starteten dann am 15. April die ersten „St. Vinzenz Open“ in der Gebhardshainer Großsporthalle. Gemeldet hatten 13 Väter und 7 Mütter. Nachdem in der Gruppenphase schon jede Menge Schweiß floss, ging es anschließend im K.O. System bis ins jeweilige Finale weiter, das vom Hallensprecher vor voller Tribüne kommentiert und von vier Linienrichtern – hier kamen die wie üblich zahlreich anwesenden Kids zum Zuge – überwacht wurde.

Bei den Herren unterlag im kleinen Finale Markus Kiefel. Eine Packung Taschentücher half über die knappe Niederlage hinweg. Dritter wurde Udo Schedemolk, der mit etwas Magnesium zur Regeneration belohnt wurde. Fabian Schwarz errang den zweiten Platz und durfte sich über ein muskelunterstützendes Präparat freuen. Als Turniersieger ging Kai Lindner vom Court, der als Trophäe eine Packung Voltaren überreicht bekam.

Die Damen wurden ähnlich belohnt. Vierte wurde hier Denise Euteneuer, hinter Sabrina Maus, Jenny Grigoli und der Siegerin Sarah Rehorst. Sie bekam als Anerkennung eine Flasche Sekt – ein bewährtes Mittel, dass unsere Mannschaftskollegin Christel kürzlich noch zur doppelten südwestdeutschen Meisterschaft in der AK O 65 geführt hat.

Da der Tag noch jung war und bisher kein Sauerstoffzelt zum Einsatz gekommen war, hängte die Turnierleitung kurzerhand noch ein Doppelturnier an. Jetzt konnten auch die Kids zeigen, was sie drauf haben. Fünf Kinderdoppel und sieben Elternkombis gingen an den Start. Vermutlich durch die Einzel arg unterzuckert, gelang nur einer Elternpaarung der Sprung unter die ersten vier. Allerdings setzten sich hier im Finale Sarah und Jens Rehorst in einem spannenden Spiel gegen Leonie Euteneuer/Lenny Maus durch. Dritte wurden Sofia Grigoli/Josephine Fehling vor Jamie Maus/Ben Lindner. Das Trainerteam erwartet mit Spannung die Berichte zur weiteren körperlichen Verfassung der Teilnehmer. (Vereinsbericht)