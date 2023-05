Veröffentlicht am 5. Mai 2023 von wwa

UNKEL – Junggesellenverein Unkel erfolgreich in das neue Junggesellenjahr gestartet

Der JGV Unkel hat am Wochenende traditionell den Mai eingeläutet. Den Anfang machten am Samstag wieder einige motivierte Jungesellinnen und Junggesellen auf dem Unteren Markt. Nachdem die Unkeler Restaurants und Cafés zur Stärkung einige Getränke zur Verfügung gestellt hatten, ging es auf die Höhe in den Wald, um den diesjährigen Maibaum zu finden. Ziel war es, dem Heimatort einen schönen Stadtmaibaum zu bescheren. Nach langer, ausgiebiger Suche und intensiven Diskussionen über Krone, Umfang und Höhe verschiedener Bäume konnte man sich auf einen Baum einigen. Den ersten Schlag setzte die 1. Vorsitzende Aileen Koch und es dauerte nicht lange bis die Truppe die Birke aufgeladen hatte.

Traditionell wurde auf dem Rückweg am Wasserfall des Hähnerbachs angehalten, damit die neuen männlichen Mitglieder den ersten Teil ihrer Taufe absolvieren konnten. Diese müssen alle männlichen Mitglieder des Vereins machen, um in den Verein aufgenommen zu werden. Die eiskalte Dusche unter dem Wasserfall ist schon seit Jahren Bestandteil der Taufe. Der zweite Teil, Rotwein aus einem Weizenglas trinken, fand während dem Maifrühschoppen statt. Insgesamt konnte der JGV drei neue Mitglieder begrüßen: Niko Gersthahn, Jannis Knaden und Justin Haubrichs.

Zurück am Willy-Brandt-Platz fuhr der JGV traditionell mit dem Unkel-Lied vor. Bereits viele Unkeler Bürgerinnen und Bürger warteten, um den Verein mental beim Aufstellen des Baumes zu unterstützen. Routiniert wie eh und je konnten die Jungen und Mädchen den ca. 18 Meter langen Baum in kurzer Zeit aufstellen und sich im Anschluss mit kühlen Getränken stärken. Gemeinsam ließ man den Tag im Weinhaus Im Lämmlein ausklingen.

Am Montag stand dann der Maifrühschoppen an. Mit ein bisschen Sonnenschein zog es auch dieses Jahr wieder viele Gäste auf den Marktplatz. Später fand noch die Maiverlosung statt, deren Hauptgewinner den Baum am Ende des Monats in handlichen Stücken geliefert bekommt. Hierfür hatten die Geschäfte in der Umgebung wieder viele tolle Preise zur Verfügung gestellt. Den Hauptpreis gewann eine Familie aus Unkel, also kein weiter Weg für den JGV, wenn der Baum wieder abgebaut wird. Die Eigentümer der folgenden Lose können sich unter 1.vorsitzender@jgv-unkel.de melden, um ihren Gewinn zu erhalten: Weiß 968, Weiß 978, Rosa 088. Am späten Nachmittag ließen die Gäste den Frühschoppen langsam ausklingen.

Den Verein rund um Aileen Koch und den zweiten Vorsitzenden, Hendrik Müller, freut es sehr, dass der Frühschoppen immer wieder ein Erfolg und Bestandteil in Unkel ist. Mehr über den Verein und seine Veranstaltungen gibt es auf Instagram (@jgvunkel) oder Facebook. (Vereinsbericht) Fotos: Verein