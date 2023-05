Veröffentlicht am 5. Mai 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Das geheime Leben des Waldes: Geführte Wanderung mit der Kreisvolkshochschule

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen lädt am Samstag, 13. Mai, zu einer naturkundlichen Waldführung ein. „Das geheime Leben des Waldes“ ist das Thema. Die Wanderung erkundet mit allen Sinnen den Wald, in dem es vieles zu entdecken gibt. Die Teilnehmer erwartet ein spannender Nachmittag im heimischen Wald, in dem so viele beeindruckende Dinge geschehen: Wie kommunizieren Bäume? Wann sind Bäume heimisch? Wer lebt im Wald in Familien? Wie kommt das Wasser in die Blätter? Was bedeutet sozialer Wohnungsbau im Wald? Wer lebt im Dunkeln? Wie merken Bäume, dass der Frühling kommt? Wer gewinnt das Rennen ans Licht – Buche oder Eiche? Auf all diese Fragen wird die circa dreistündige Waldführung unter der Leitung von Petra Lux Antworten geben. Die Länge der Wegstrecke beträgt circa zwei Kilometer, der gemeinsame Treffpunkt ist um 14 Uhr der Hotelpark Westerwaldtreff Oberlahr. Die Waldführung ist für Erwachsene konzipiert, junge Menschen ab 12 Jahren können gerne teilnehmen. Die Teilnahme kostet 19 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de