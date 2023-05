Veröffentlicht am 5. Mai 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „R(h)ein chillen“ geht im Juni in die zweite Runde – Picknick und Musik: Mittwochs chillen in den Goethe-Anlagen

„R(h)ein chillen“: Das bedeutet, mit einem Getränk in der Hand, den Füßen im Gras und der Abendsonne im Gesicht gute Musik zum Feierabend zu genießen. Die beliebte Veranstaltungsreihe des Quartiermanagements der südöstlichen Innenstadt geht in die zweite Runde. An den vier Mittwochen im Juni steigt die entspannte Afterworkparty von 17 bis 21 Uhr in Neuwieds Goethe-Anlagen.

Die Goethe-Anlagen werden an diesen Abenden zum Treffpunkt für Freunde, Kolleginnen und Bekannte, die sich dort zum Picknick in lockerer Atmosphäre verabreden. Ob am Stehtisch, im Liegestuhl, auf den Stufen oder auf der Picknickdecke, die Goethe-Anlagen an der Rheinstraße bieten das perfekte Ambiente für einen entspannten Abend in netter Gesellschaft. Für die richtige Stimmung sorgen verschiedene DJs mit einem Mix aus Deep House und Chillout. Den Start macht am Mittwoch, 7. Juni, DJ RJ mit Melodic- und Vocalhouse.

Für alle, die kein eigenes Picknick mitbringen, steht „Don Terrino Genussmanufaktur“ mit sommerfrischen Getränken bereit. Saisonale Leckereien werden am Foodtrailer Neuwied, einem Projekt für Langzeitarbeitslose, serviert.

Die von der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH (GSG) unterstütze Veranstaltungsreihe lädt den gesamten Juni über jeweils mittwochs von 17 bis 21 Uhr in die Goethe-Anlagen ein. Weitere Infos im Stadtteilbüro der Sozialen Stadt Neuwied, Rheintalweg 14, Tel. 02631 86 30 70, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de. Impressionen der „R(h)ein chillen“-Premiere sind abrufbar unter www.neuwied.de/rheinchillen.

Foto: Die Sonne im Gesicht, ein kühles Getränk in der Hand und freshe Beats auf den Ohren: Das verspricht im Juni 2023 das „R(h)ein chillen“ wieder jeden Mittwochabend in den Goethe-Anlagen. Foto: Stadt Neuwied/Alexandra Heinz