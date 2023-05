Veröffentlicht am 4. Mai 2023 von wwa

MAINZ – NEUWIED – Lana Horstmann mit drei Schülerinnen in Mainz

Lana Horstmann MdL hat zum GirlsDay am 27. April 2023 drei Schülerinnen aus dem Wahlkreis den Landtag in Mainz nähergebracht. Es war ein sehr gelungener und auch informativer Tag auf beiden Seiten, der von der SPD-Landtagsfraktion und weiteren Abgeordneten gestaltet worden ist. In Rollenspielen wurde das Thema Wahlrecht mit 16 Jahren, was die SPD befürwortet, ausgiebig diskutiert. Alle Teilnehmerinnen zeigten ein reges Interesse an Politik und waren für diesen Tag gut vorbereitet. „Politik lebt vom Mitmachen und der Tag hat gezeigt, dass es viele interessierte und engagierte junge Frauen gibt. Vielleicht haben wir ja die ein oder andere zukünftige Politikerin gestern kennengelernt“ so Lana Horstmann abschließend mit einem Augenzwinkern.