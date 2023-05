Veröffentlicht am 4. Mai 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Umstrukturierung von Rebflächen: Winzer können bis 31. Mai Anträge stellen –

Winzer können ab sofort Anträge für die Teilnahme am EU-Umstrukturierungsprogramm für Rebpflanzungen im Jahr 2024 stellen. Darüber informiert die Untere Landwirtschaftsbehörde der Neuwieder Kreisverwaltung. Die Antragsfrist endet am 31. Mai 2023.

Im ersten Teil müssen alle Flächen beantragt werden, für die eine Förderung durch die Umstrukturierung geplant ist, wenn sie im Herbst des Antragsjahres (Teil 1) oder im Frühjahr des darauffolgenden Jahres gerodet werden sollen. Dies gilt auch für Flächen, die in Flurbereinigungsverfahren gerodet werden. Ebenfalls sind unbestockte Flächen, die mit Umwandlungsrechten bzw. Genehmigungen auf Wiederbepflanzung bestockt werden sollen, im ersten Teil zu melden. Die Untere Landwirtschaftsbehörde weist darauf hin, dass die Rodebescheide aus den Vorjahren ihre Gültigkeit verlieren, wenn die Rebflächen nicht gerodet wurden. Die Flächen müssen dann erneut beantragt werden. Unbestockte Flächen, die bereits Gegenstand eines Antrages Teil 1 waren und einen positiven Rodebescheid erhalten haben, müssen nicht erneut beantragt werden. Für Pflanzungen ab 2024 wird die Maßnahme „Anpassung der Zeilenbreite“ auch für das Anbaugebiet Nahe eingeführt. Darüber hinaus wird für die Pflanzung von PIWIs ab 2024 eine eigene Maßnahme für die Flachlage eingeführt.

Im Antrag Teil 1 muss verbindlich eine Maßnahme für die Pflanzung gewählt werden. Die einzelnen Maßnahmen können Sie dem Merkblatt entnehmen.

Im Januar des geplanten Pflanzjahres erfolgt die Antragstellung Teil 2 in der entsprechenden Maßnahme, die im Antrag Teil 1 angezeigt wurde. Hier können nur Flächen beantragt werden, die auch bereits in einem Teil 1 aufgeführt wurden.

Es wird empfohlen, den Antrag über das Weininformationsportal (WIP) der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz EDV-technisch unterstützt auszufüllen:

https://www.lwk-rlp.de/de/weinbau/service/wip-weininformationsportal/.

Sollte noch kein Zugang für das WIP vorhanden sein, kann über Neuregistrierung ein Antrag ausgefüllt und an die angegebene Nummer gefaxt werden. Die Zugangsdaten werden in der Regel innerhalb von 2 bis 3 Arbeitstagen per Post zugestellt.

Die Antragsformulare und das Merkblatt für das Förderverfahren sind auf der Internetseite des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz verfügbar:

https://mwvlw.rlp.de/de/themen/weinbau/foerderung/umstrukturierung/.

Sie können von dort ausgedruckt und ebenfalls zur Antragstellung genutzt werden.

Nach Durchführung der Vor-Ort-Kontrolle erhalten die Antragsteller eine Nachricht, ob die Rodung auf den beantragten Flächen erfolgen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen auf den Flächen keine Veränderungen vorgenommen werden. Die Benachrichtigung, dass gerodet werden kann, erfolgt voraussichtlich im Oktober.

Neuerungen:

– Für Pflanzungen ab 2024 werden die Maßnahmen „Veränderung der Zeilenbreite“ auch für das Anbaugebiet Nahe zugelassen.

– In der Flachlage werden spezielle Maßnahmen für pilzwiderstandsfähige Sorten (Maßnahme 16, 26, 36, 46) eingeführt. In allen anderen Maßnahmen werden die Pflanzung von pilzwiderstandsfähigen Sorten ebenfalls gefördert.

– In den Maßnahmen flach und extensiv werden die Fördersätze geändert.