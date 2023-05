Veröffentlicht am 3. Mai 2023 von wwa

KOBLENZ – Ganz schön helle: Gelungener LED-Tauschtag für Studierende an der Hochschule Koblenz

Trotz der Energiepauschale für die Studierenden sind die hohen Kosten für Kosten Strom und Gas weiterhin eine Herausforderung für Studierende mit kleinem Budget. Aus diesem Grund haben sich an der Hochschule Koblenz die beiden Allgemeinen Studierendenausschüsse der Standorte in Koblenz und Remagen, die Fachschaft Ingenieurwesen und die VDE Hochschulgruppe der Hochschule Koblenz zusammengetan, um Studierende aller drei Campus ganz pragmatisch zu unterstützen: Gegen Vorlage ihres Studierendenausweises konnten sie kostenfrei bis zu drei alte Leuchtmittel aus ihrer Wohnung gegen energiesparende LED-Leuchtmittel eintauschen. Das Angebot kam gut an: Über 700 LED-Leuchtmittel wurden abgerufen.

„Damit lassen sich die Kosten für die Beleuchtung um bis zu 80 Prozent reduzieren. Das schont den Geldbeutel und wirkt sich auch nachhaltig auf den Studienerfolg aus“, freut sich Initiator Prof. Dr. Johannes Stolz vom Fachbereich Ingenieurwesen. Die Aktion wurde zum Start des Sommersemesters 2023 für Studierende aller drei Standorte sowohl in Koblenz als auch in Remagen angeboten und jeweils vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) des jeweiligen Standorts durchgeführt. Aufgrund der guten Resonanz wird das Angebot im Wintersemester nochmals wiederholt.

Foto: Der AStA am RheinAhrCampus Remagen bei der Tauschaktion. (v.l.): Sebastian Roth, David Schnur und Alpay Aydin (Foto: AStA Remagen/Selina Gretsch)