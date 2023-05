Veröffentlicht am 3. Mai 2023 von wwa

WAHLROD – Catherine Mayer stellt ihr Werk Charles III. Mit dem Herzen eines Königs vor

Die Biografie der Bestsellerautorin und preisgekrönten Journalistin Catherine Mayer stellt König Charles III. in einem völlig neuen Licht dar: Als eine komplexe Persönlichkeit mit vielen Passionen, getrieben von seiner Vergangenheit und der ganz klaren Philosophie, aktiv zu agieren. Das Buch gibt einen tiefen Einblick in das Leben des britischen Monarchen. Catherine Mayer, die sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Welt der britischen Königsfamilie befasst, hatte direkten Zugang zu Charles und seinen engsten Vertrauten. Ihre Biografie (2015) ist auf der Basis zahlreicher Interviews mit dem engsten Kreis der Freunde, Wegbegleiter, Mitarbeiter und auch mit ihm selbst entstanden und wurde 2022 aktualisiert wie erweitert. Musikalisch wird die Eröffnung von den Westerwald Pipers begleitet.

Catherine Mayer ist Autorin, Aktivistin, Rednerin als auch Mitbegründerin und Präsidentin der Women’s Equality Party. 11 Jahre lang arbeitete sie als Korrespondentin in London für das deutsche Nachrichtenmagazin FOCUS. Im Jahr 2004 kam sie als leitende Redakteurin zur TIME und wurde später Leiterin des Londoner Büros, Europa-Redakteurin und schließlich Editor at Large. Sie hat vier Bücher geschrieben, darunter die Bestseller-Biografie über König Charles III. und „Amortality“ über die Vorzüge und Gefahren der Alterslosigkeit. Sie lebt in London.

In ihrer Biografie über Prinz Charles zeigt Catherine Mayer eine völlig neue Seite am Thronfolger und klärt die Frage: Kann Charles König? Spiegel online (2015). Catherine Mayer: Charles III. Mit dem Herzen eines Königs. Eröffnungsveranstaltung 17. Mai 2023, 19.00 Uhr – Hotel Hammermühle, Wahlrod. Eintritt: VVK 17,50 €, AK 20,00 €. Tickets sind erhältlich bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen sowie bei www.ticket-regional.de. Fotos: Leo Cackett