Veröffentlicht am 3. Mai 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Wochenmarkt im Mai: Standort gleich zweimal verlegt

Besucher des Neuwieder Wochenmarktes finden diesen im Mai zweimal freitags an einem anderen Ort: in der Engerser Straße – zwischen Schloss- und Mittelstraße. Dort bietet sich am 5. Mai und am 26. Mai wie gewohnt eine große Auswahl an Blumen, Obst und Gemüse oder auch ein breites Wurst-, Käse- und Frischfisch-Angebot. Grund sind der Tag der Inklusion und die Neuwieder Ausbildungsmesse, die an dann jeweils auf dem Luisenplatz in der Neuwieder Innenstadt veranstaltet werden.