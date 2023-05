Veröffentlicht am 3. Mai 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Für den Arbeitsmarkt der Zukunft: Workshop „Future Skills“ für Erwerbstätige

Derzeitige Entwicklungen wie die Dekarbonisierung, die demografische Entwicklung, die (De-)Globalisierung, internationale Handelskonflikte und die Digitalisierung stellen enorme Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland dar. Diese Entwicklungen treffen insbesondere den Arbeitsmarkt und somit die Erwerbstätigen. Um auf jetzige und zukünftige Entwicklungen vorbereitet zu sein, müssen passende Kompetenzen erworben und stets weiterentwickelt werden.

Gemeinsam mit dem Institut für Management und Innovation aus Ludwigshafen lädt die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen daher zum kostenlosen Workshop „Future Skills“ am Donnerstag, 11. Mai, von 13 bis 17 Uhr in der Kreisverwaltung Altenkirchen (Wilhelm-Boden-Saal) ein.

Das Projekt wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, den Europäischen Sozialfonds Plus sowie aus Haushaltsmitteln des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. In der Veranstaltung sollen Erwerbstätige für die sich wandelnden Kompetenzanforderungen sensibilisiert und qualifiziert werden. Zudem werden geeignete Methoden zum Erwerb der zuvor vorgestellten Kompetenzen erläutert und eine Plattform für den Austausch untereinander geschaffen. Einen weiteren Workshop-Baustein stellt die Erarbeitung eines individuellen Kompetenzbedarfsplans dar, hilfreiche Tipps zur Implementierung in den (Arbeits-) Alltag inklusive. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten die Teilnehmer ein Qualifizierungszertifikat.

Interessierte Erwerbstätige können sich bis Freitag, 5. Mai, bei Fides Lang von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen (E-Mail: fides.lang@kreis-ak.de) anmelden. Weitere Informationen: www.imi.hwg-lu.de/future-skills/