3. Mai 2023

STADT NEUWIED – Aktuelle Energiethemen: „Neuwied informiert sich…“ – Neue Veranstaltungsreihe startet am 16. Mai mit Web-Seminar

Die aktuelle Situation auf den Energiemärkten, steigende Kosten und die neuen Anforderungen für Heizungen ab 2024 belasten. Viele Menschen suchen nach klimafreundlicheren Lösungen für die Wärme- und Stromversorgung der eigenen vier Wände. In vier digitalen und zwei Präsenzveranstaltungen informieren die Verbraucherzentrale und das Klimaschutzmanagement der Stadt Neuwied über die Möglichkeiten. Los geht es im Mai und Juni mit den Themen Heizungstausch und Wärmedämmung.

Mit dem Web-Seminar „Neuwied informiert sich über Heizungstausch“ beginnt am Dienstag, 16. Mai, die Veranstaltungsreihe. Von 18 bis 19.30 Uhr erläutert Max Kinn, Energieberater der Verbraucherzentrale, welche Anforderungen an neue Heizungsanlagen zu erwarten sind. Welche Handlungsempfehlungen sich – je nach Energieträger und alter der Heizung – daraus ergeben und welche Voraussetzungen für den sinnvollen Einsatz einer Wärmepumpe vorhanden sein sollten, werden ebenfalls thematisiert.

Weiter geht es dann am Dienstag, 13. Juni, mit dem Thema „Neuwied informiert sich über energetische Gebäudesanierung“. Dieses Web-Seminar widmet sich von 18 bis 19.30 Uhr der Gebäudehülle. Denn: Wenn möglichst wenig Wärme über die Außenwände, das Dach und die Fenster verloren geht, muss die Heizung auch weniger leisten. Elisabeth Foit, Energieberaterin der Verbraucherzentrale, geht dabei auf kurzfristige Sofort-Maßnahmen sowie mittel- und langfristige Maßnahmen zur Wärmedämmung ein. Außerdem erläutert sie, worauf bei der Planung und Ausführung zu achten ist und stellt die wichtigsten Förderprogramme vor.

Neben den ersten beiden Web-Seminaren sind zwei weitere geplant: am 27. Juni das Web-Seminar „Neuwied informiert sich über Solarstrom auf dem Balkon“ und am 12. Juli das Web-Seminar„Neuwied informiert sich über Solarstrom auf dem Dach“. Eine Solarparty wird in Präsenz am 14. Juli in Neuwied gefeiert, bevor sich Interessierte dann am 20. September bei einer Veranstaltung im Heimathaus in Neuwied bei Vorträgen und Infoständen über den Heizungstausch informieren können.

Die Teilnahme an den Web-Seminaren ist kostenlos. Interessierte können sich anmelden unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp. Um teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser empfiehlt die Verbraucherzentrale Mozilla Firefox oder Google Chrome – bei anderen Browsern ist die Funktionalität im Web-Seminar eingeschränkt. Vonseiten der Stadt Neuwied steht Klimaschutzmanagerin Dr. Zuhal Gültekin für weitere Infos telefonisch unter 02631 802 192 oder per E-Mail an klimaschutz@stadt-neuwied.de zur Verfügung.