Veröffentlicht am 3. Mai 2023 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Richtfest des neuen Schul- und Sportbades Altenkirchen

Beim Bau des neuen Schul- und Sportbades auf der Glockenspitze in Altenkirchen geht es sichtlich voran. Am 26. April fand das Richtfest des neuen Hallenbades auf der Glockenspitze statt. Bürgermeister Fred Jüngerich begrüßte Landrat Dr. Peter Enders, die Beigeordneten der Verbandsgemeinde, die Mitglieder des Verbandsgemeinderates sowie des Umwelt- und Bauausschusses und Sportausschusses, Vertreter der ASG und der DLRG, der planenden Büros Krieger Architekten/Ingenieure, DTF-Ingenieure und HW-Ingenieure sowie der Firmen Ewald Sahm und Fritz Meyer, ebenso wie einige Nachbarn, das Personal des Hallenbads sowie die mit dem Projekt betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.

Ein besonderer Dank ging an Dr. Johann Christan Meier und Cordula Simmons als Vertreter der Else Schütz Stiftung, die die Errichtung eines Lehrschwimmbeckens mit einer großzügigen Spende von 1,6 Millionen Euro unterstützen. Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Neubau des Hallenbads mit 3,75 Millionen Euro. Bürgermeister Fred Jüngerich bedankte sich daneben bei allen, die mit ihrer täglichen Arbeit zur Fertigstellung des Projektes beitragen, insbesondere den Bauarbeitern der ausführenden Firmen.

„Momentan sind wir gut im Zeitplan“, so Fred Jüngerich. Die Baderöffnung ist für den Sommer 2024 geplant. Nach derzeitigem Stand belaufen sich die Kosten auf 18,6 Millionen Euro. 85 Prozent der Aufträge sind bereits vergeben. Jüngerich hob hervor, dass der Anteil der Nichtschwimmer unter den Grundschülerinnen und Grundschülern in Deutschland sich einer neuen Forsa-Umfrage zufolge binnen fünf Jahren verdoppelt hat. Im vergangenen Jahr hätten 20 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen können. „Ziel sollte es sein, dass jedes Kind am Ende der Grundschulzeit sicher schwimmen kann“, zitierte Jüngerich die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt. Dazu soll das neue Schul- und Sportbad in Altenkirchen künftig beitragen.

Zimmerer Pascal Sahm sprach seinen Richtspruch und ließ ein Schnapsglas auf dem Boden des Hallenbades zerschellen. Er wünschte den zukünftigen Mitarbeitern und Gästen, die ihre Freizeit und Arbeitszeit im neuen Hallenbad verbringen, alles Gute.

Auch Landrat Dr. Peter Enders sprach zu den geladenen Gästen und betonte, dass Baumaßnahmen in dieser Größenordnung den ländlichen Raum attraktiv halten. „Zu unserer Natur gehört die Bewegung“, zitierte er den französischen Philosophen B. Pascal. “Zur Bewegung gehört Schwimmen dazu“, so schloss Dr. Enders seine Ansprache.

Rund 100 geladene Gäste waren der Einladung gefolgt und konnten den Rohbau in Augenschein nehmen. Der beindruckende Ausblick bis hin zum Beulskopf fand bei den Gästen großen Anklang. Fotos: Renate Wachow