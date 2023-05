Veröffentlicht am 3. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – DLRG Altenkirchen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück – Die DLRG Ortsgruppe Altenkirchen hatte am Freitag, 21. April 2023, um 19:00 Uhr in den Westerwälder Hof in Helmenzen zur Jahreshauptversammlung eingeladen – Die einmal im Jahr stattfindende Jahresversammlung erfreute sich reger Teilnahme.

Neben Berichten aus dem vergangenen Jahr durch Vorstandmitglieder und Referatsleiter, wurde der Vorstand entlastet, die Planung der Aktivitäten für das diesjährige Jahr besprochen und die verdienten Ehrungen fanden statt. Als Ehrengäste waren für den Abend Fred Jüngerich, VG Bürgermeister Altenkirchen – Flammersfeld und Christoph Schneider, DLRG stellvertretender Bezirksleiter WW Taunus anwesend. Die Eröffnung und Begrüßung erfolgten durch Harald Bracht, 1. Vorsitzender. Dieser zog eine positive Bilanz über die Arbeit als Verein im letzten Jahr.

Fred Jüngerich gab im Rahmen der Jahreshauptversammlung neben lobenden Worten für die Arbeit des Vereins noch Informationen über den aktuellen Stand über das Bauvorhaben des neuen Schwimmbads. Der Verein freut sich über die positiven Neuigkeiten und kann es kaum erwarten, wenn das Hallenbad genutzt werden kann. Neu im Amt als stellvertretende Jugendwartin wurde Frida Mertens und Marcel Hörter als stellvertretender Leiter Einsatz gewählt.

Abschließend fanden gebührend die Ehrungen statt. Mit dem Ehrenzeichen des Landesverbands wurde Ralf Haas und Harald Bracht ausgezeichnet. Die silberne Nadel des Sportbunds erhielten Melanie Weiß, Wiebke Pauly, Selina Heuten und Jenny Krämer. Die bronzene Nadel des Sportbunds erhielten Maike Löhr, Marcel Hörter und Andreas Käsgen. Mit dem Mitgliedsabzeichen in Bronze (10 Jahre) wurden Adrian Nöttgen, Karim Awad, Lara Eschmann, Emily Seel, Saskia Herbert, Kerstin Schupp, Celine Schäfer, Marie Bellersheim, Katja Schneider-Nöttgen, Max Krusche, Merle Enders, Birgit Fuchs und Alexis Schupp ausgezeichnet. Nina Weyland erhielte nach 25 Jahren treuer Mitgliedschaft das Mitgliedschaftsabzeichen in Silber. Das DLRG Verdienstabzeichen in Gold erhielte zudem Marcel Hörter. Auch der Einsatz bei den Kleinkinderschwimmkursen wird stets honoriert und somit bekamen Janick Weller für über 100 Stunden sowie Fabian Fuchs und Jasmin Jünger für über 250 Stunden Einsatz in den Kursen eine Ehrung. Mit Blick auf die Anwesenden der Jahreshauptversammlung und die Ehrungen blickt die DLRG stolz und optimistisch in die kommende Zeit.