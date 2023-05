Veröffentlicht am 2. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ehrungen, Verpflichtungen und Beförderungen standen beim Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen an

Samstagabend begrüßte nach einem ereignisreichen Tag rund um das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen begrüßte der Wehrführer des Löschzuges Altenkirchen Michael Heinemann in einer zum Festraum gewandelten Fahrzeughalle Feuerwehrkameraden seines Löschzuges, einige Kameraden des Löschzuges aus dem polnischen Olszanka, Verbandsbürgermeister und Chef der Feuerwehr Fred Jüngerich, den Kreisjugendvorsitzenden Volker Hain, den Wehrleiter der Verbandsgemeinde Feuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld Björn Stürz, dessen Stellvertreter Michael Imhäuser, von der Verwaltung Armin Schmuck und ganz besonders die Alterskameraden des Löschzuges Altenkirchen, an erster Stelle den ehemaligen Wehrleiter und Wehrführer Heinz Öhmen. Als Öhmen an der Spitze der Feuerwehr gestanden habe steckte er, Heinemann noch in den Kinderschuhen. Das Feuerwehrgerätehaus befand sich noch auf dem Weyerdamm.

Im Anschluss an die Begrüßung richtete Bürgermeister Jüngerich noch einige Worte an die Feuerwehrmitglieder, betonte wie Heinemann die Wichtigkeit der gelebten Kameradschaft, auch über die Grenzen hinaus, mit einem herzlichen Willkommen an die polnischen Kameraden aus Olszanka. Gemeinsam mit Wehrleiter Stürz nahm er Ehrungen, Verpflichtungen und Beförderungen vor. Verpflichtet zur Feuerwehrfrauanwärterin wurde Celina Gliffe, zum Feuerwehrmannanwärter Steven Weinand. Zur Feuerwehrfrau wurde Emily Fischer verpflichtet. Zu Feuerwehrfrauen wurden Janne Peschel und Claudia Roth befördert. Zum Hauptfeuerwehrmann befördert wurde Leon Müller, zum Hauptbrandmeister Klaus-Peter Hassel. Das Ehrenzeichen in Bronze, für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt Dustin Enders, das Ehrenzeichen in Silber (25 Jahre) erhielt Andre Schumann.

Aus der Hand von Volker Hain wurde die Medaille für internationale Zusammenarbeit an Darek und Ryszard Zalewski verliehen. Das Feuerwehrehrenkreuz in Bronze erhielten Michael Heinemann, Frank Jakobi und Eckhard Schwarzbach. Fotos: Renate Wachow