Veröffentlicht am 2. Mai 2023 von wwa

ELBEN – Weiter Maßnahmen an der Dauersberger Straße in Elben notwendig

Seit Beginn der Baumaßnahmen an der L 288 in Steineroth wird die Dauersberger Straße (K 107) von Elben nach Dauersberg als Umleitungsstrecke genutzt. Der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Reuber (CDU) fordert nun weitere Maßnahmen bei der Umleitungsstrecke durch Dauersberg und Elben. „In der Dauersberger Straße in Elben ist es aufgrund der Baumaßnahme in Steineroth zu einem deutlichen Anstieg des PKW-Verkehrs gekommen, aber auch LKW nutzen diese Strecke, obwohl hier für diese Fahrverbot besteht“, sagt Reuber, der sich bereits mehrfach vor Ort mit Anwohnern des betroffenen Abschnitts getroffen hat. Als Ergebnis dieser Gespräche hat der Abgeordnete eine kleine Anfrage an das Land gestellt, in der er wissen möchte, welche kurzfristigen Maßnahmen ergriffen werden können, um die Situation zu entschärfen. Auch Gespräche mit der Polizei hat Reuber bereits geführt: „Die Beamten tun bereits jetzt das ihre, sie führen verstärkt Kontrollen durch und auch der LBM hat bereits verschiedene Maßnahmen wie die zusätzliche Errichtung von Fahrbahnverengungen.“, so Reuber. „Ich konnte mir vor Ort ein deutliches Bild machen, es ist eine sehr belastende Situation für die Bürgerinnen und Bürger, die tags und nachts mit erheblichem Verkehrslärm konfrontiert werden. Hier ist das Land in der Pflicht, gemeinsam mit dem LBM und der Polizei eine Lösung zu finden. Bei allem Verständnis für auftretende Belastungen der Anwohner bei der Umleitungsstrecke sei laut Reuber hier eine Grenze überschritten.