Veröffentlicht am 2. Mai 2023 von wwa

KIRCHEN – Lebhafte Diskussion beim Stammtisch mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Kirchen

Die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler hatte interessierte Bürger aus der Region erneut zu „Sabines Stammtisch“, dieses Mal ins Restaurant Casa in Kirchen, geladen. Das ungezwungene Gesprächsformat „Sabines Stammtisch“ bietet allen Mitmenschen die Möglichkeit ihre Sorgen und Nöte vorzubringen oder mit der Abgeordneten über politische Themen zu diskutieren, die ihnen wichtig sind.

Ohne Tagesordnung, Redeliste oder Redezeitbegrenzung ging es in der lockeren Gesprächsatmosphäre in Kirchen um die Kosten von neuen Heizungen und deren soziale Abfederung, die Situation der Flüchtlingsaufnahme, insbesondere mit Bezug auf fehlenden Wohnraum, und den Auswirkungen auf Kita und Schule.

Der nächste Termin für „Sabines Stammtisch“ ist am Freitag, den 30. Juni, von 18 bis 19 Uhr, in Rennerod im Haus am Alsberg. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich eingeladen.