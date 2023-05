Veröffentlicht am 2. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – BC Altenkirchener Jugend auf dem Küken Cup und der D-Rangliste

Am Samstag, 29. April 2023, fuhren sechs junge Spieler und Spielerinnen des Badminton Club Altenkirchen nach Swisttal-Heimerzheim zum Küken Cup. Bei den Jungen U13 spielten Konstantin Schiwietz, Tom Hoffmann und Ben Schumacher. Direkt zu Beginn hatten es alle drei mit sehr starken und erfahreneren Gegnern zu tun. Das gab ihnen noch mehr Motivation sich zu behaupten und ihr bisher Gelerntes in der Praxis anzuwenden.

Einige Spiele waren sehr knapp und oft fehlte nur ein wenig Glück zum entscheidenden Punkt, doch die jungen Nachwuchsspieler des BCA konnten mindestens mit einem Sieg glücklich nach Hause fahren. In der Altersklasse U11 spielte Lars Schumacher. Leider verlor er gleich das erste Spiel in drei Sätzen. Davon ließ er sich jedoch keineswegs unterkriegen, sein Ehrgeiz und die Leidenschaft für den Sport spiegelten sich in den nächsten drei Spielen wider, die er alle gewinnen konnte. Somit belegte er den 5. Platz.

Auch Jana Martin bot in der U11 ihren Gegnerinnen ordentlich Paroli. Einige waren sogar einen Kopf größer als sie gewachsen, doch das schüchterte Jana nicht ein, so konnte sie den Sieg in einem spannenden Spiel mit drei Sätzen erringen und belegte Platz 7. Besonders erfolgreich war das Turnier für Sofia Frank, sie schaffte es in der Altersklasse U9 durch ihre gute Treffsicherheit und Schlagtechnik bis ins Finale und holte sich den 2. Platz!

Insgesamt sind alle mit ihrer Leistung sehr zufrieden. Auch Trainer Harald Drumm ist sehr glücklich über die aktiven Nachwuchsspieler. Denn durch die wertvollen Turniererfahrungen können hilfreiche Techniken im Training besser verinnerlicht werden.

Ebenfalls unterwegs war die ältere Jugend des BC Altenkirchen. Für sie ging es auf das erste D-Ranglistenturnier in Hessen, Idstein. Bei den Herren U19 konnte Robin Krämer drei Spiele für sich gewinnen und belegte Platz 5 von insgesamt 14. Ebenfalls Platz 5 belegte Alwina Boiko im Dameneinzel U19. Lena Siemens kämpfte sich ebenfalls in der U19 bis ins Finale und belegte wohlverdient den 2. Platz. Colin Thiel trat in der Altersklasse O19 an und traf dabei auf deutlich ältere und erfahrenere Spieler. Dennoch konnte er einen kühlen Kopf bewahren und erreichte in den Platzierungsspielen den 11. Platz von 20. (ank) Fotos: BCA