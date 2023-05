Veröffentlicht am 2. Mai 2023 von wwa

ROMMERSDORF – Teilen macht Spaß: Regenbogenfisch macht neue Erfahrungen

Die Geschichte vom Regenbogenfisch bezaubert mittlerweile Generationen, auch weil sie eine klare Botschaft hat: Teilen bereitet Freude. Das ist eine Erfahrung, die auch der farbenfroh geschuppte Regenbogenfisch macht – und sie verändert sein Leben. Bislang war er wegen seiner Hochnäsigkeit meist einsam, doch dann kommt er einer Bitte nach … In dieser faszinierenden Inszenierung der Freien Bühne Neuwied mit Tammy Sperlich und Boris Weber kommen ein Meter große Fischpuppen zum Einsatz. Zu sehen sind die Abenteuer des Regenbogenfischs am Sonntag, 2. Juli, 12 Uhr, und am Montag, 3. Juli, 10 Uhr, im Englischen Garten der Abtei Rommersdorf.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de Foto: Freie Bühne Neuwied