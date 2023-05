Veröffentlicht am 2. Mai 2023 von wwa

WISSEN – „Nur zwei Tage Ski-Betrieb in der letzten Saison“

„Nur zwei Tage Ski-Betrieb in der letzten Saison“, dieser Satz macht deutlich, was den Ski-Club Wissen bewegt. Der Klimawandel stellt den Verein vor neue Herausforderungen, denen man mit der Einrichtung eines sogenannten Bikeparks begegnen will. Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung, die alle zwei Jahre stattfindet, sprach man in der Brandeck-Hütte auch über dieses wichtige Thema.

Nach der Begrüßung bat Vorsitzender Frank Stöver die Anwesenden darum, sich zum Totengedenken von den Plätzen zu erheben. Stellvertretend gedachte man dem verstorbenen Ehrenvorsitzenden Klaus Kemper. Weiterhin bedankte sich Stöver bei allen, die den Ski-Club bei seinen vielfältigen Aufgaben unterstützen. In diesem Zusammenhang nannte er unter anderem den Vorstand, die Abteilungs- und Übungsleiter und die Organisatoren der zahlreichen Freizeitfahrten. Dazu kommen noch die Betreiber der Ski-Hütte, die Helfer beim Pflegen der Außenanlage und vieles mehr. Starker Beifall unterstrich die Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Geschäftsführer Markus Rödder betonte dann in seinem Bericht: „Unsere Priorität sind sicherlich die Aktivitäten im Schnee“. Diese werden jedoch in Zeiten des Klimawandels immer schwieriger. Man sei zwar ein Ski-Club, biete aber schon längst ein Ganzjahresprogramm an. Die beliebten Fahrten organisieren Gereon Simon und Thorsten Kämpf. „Die Skiwoche war sehr schön und wir konnten neben der Schmittenhöhe auch das Kitzsteinhorn und die Pisten von Saalbach-Hinterglemm bis Leogang ausgiebig nutzen“, so Rödder. Montags und dienstags leitet Waltraud Paulsen eine Nordic-Walking-Gruppe, donnerstags lädt man zum Frauen-Turnen mit Bergit Wolf, Bianca Allendorf kümmert sich um die Akrobatik und Gerhard Heer um das Wandern. Das Radeln wird kontinuierlich ausgebaut. Auch der vom Thekendienst vorbildlich betreute sonntägliche Frühschoppen kommt gut an. Das Projekt Bike-Park hat zum Aufbau einer neuen Homepage geführt: www.bikepark-wissen.de. Sie wurde von der Firma „landfair“ designt, einem Wissener Unternehmen mit Marvin Müller. Aktuell zählt der Ski-Club 425 Mitglieder, davon 78 im Alter bis 18 Jahre. Der Geschäftsführer betonte noch, dass alle Arbeiten auf dem ehrenamtlichen Engagement der Sportfreunde beruhen: „Dafür bedanke ich mich bei allen Helferinnen und Helfern!“ Durch den Bike-Park wachsen die Anforderungen aber noch deutlich, deshalb die Bitte: Setzt Euch für unseren Verein ein, dann sind wir auf einem guten Weg, um unsere Vereinsstrukturen zu erhalten und weiter auszubauen“.

Nach Berichten der Sportwarte für Ski- und Breitensport (Frank Münch und Andreas Althoff) und Jugend (Jörg Walterschen) sowie des Skischulleiters Gereon Simon, der sich für die Inklusion auch in seinem Bereich stark machte, gab Bergit Wolf einen ausführlichen Überblick über die Kassenlage. Diese stellt sich offensichtlich als recht zufriedenstellend heraus. Zu den Investitionen in den vergangenen Jahren gehörten unter anderem der Thekenneubau und weitere Renovierungsarbeiten in der Brandeck-Hütte. Und auch die Planungskosten für den Bike-Park machten sich bemerkbar. Die Prüfer attestierten Frau Wolf eine tadellose Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstands, was auch bei Enthaltung der Betroffenen einstimmig geschah. Es folgte die Neuwahl des Vorstands. Hierbei wurden alle Aspiranten in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurde zusätzlich Fabian Muhs als Abteilungsleiter Bike-Park. Beisitzer sind Agnes Brück, Marion Stangier, Bettina Eisenhuth-Tenhagen, Sascha Horn, Eckehard Herzog, Ralf Bay und Laura Kämpf.

Beim nächsten Punkt ging es um das derzeitige Lieblingsthema des Ski-Clubs, nämlich um den Bike-Park. Wie schon erwähnt, lässt der Winterbetrieb in letzter Zeit doch stark zu wünschen übrig. Deshalb sprach man sich bei der vorherigen Jahreshauptversammlung einmütig für den Bau eines Bikeparks auf der altbewährten Skipiste aus. Das Skifahren wird aber weiterhin auf dem vereinseigenen Gelände möglich sein. Von großem Vorteil ist dabei, dass der Schlepplift auch dann zum Einsatz kommt. Im April 2021 kamen die ersten Entwürfe auf den Tisch und man hielt Ausschau nach Fördermöglichkeiten. Als Gesamtkosten standen zunächst 178.000 Euro im Raum. Das LEADER-Programm der Europäischen Union reduzierte sie aufgrund des bewilligten Zuschusses auf 95.000 Euro. Doch dann die ganz unerwartete Überraschung: Die in Montabaur ansässige Else-Schütz-Stiftung gGmbH steuert 65.000 Euro bei. Der Eigenanteil des Vereins beläuft sich demzufolge auf 30.000 Euro. Seit Juli 2022 liegt nun die Baugenehmigung vor. Angeliefert wird zunächst eine größere Menge Erdreich, wobei die Anfänge schon gemacht sind. Der Erste Spatenstich ist für den 23. Mai terminiert. Die Eröffnung des ambitionierten Fahrradparcours mit seinen unterschiedlichen Anforderungsprofilen soll Ende August sein. Geplant sind sogar eine kleine Werkstatt und eine Bikewaschanlage. Jetzt kommt es darauf an, dass sich viele Helferinnen und Helfer engagieren und dies über den ganzen Sommer, betonten einige Anwesende.

Ganz am Schluss ehrte man noch einige Mitglieder für ihre langjährige treue Vereinszugehörigkeit. Leider konnten aber nicht alle Jubilare persönlich anwesend sein. Der starke Beifall galt jedoch allen Geehrten. Seit jeweils 60 Jahren gehören Eberhard Rickert und Werner Rödder dem Ski-Club an. Helene Noll und Richard Hüsch können fünf Jahrzehnte vorweisen. Und bei Eckehard Herzog, Waltraud Wöllner und Nicole Walterschen sind es immerhin 40 Jahre. (bt) Fotos: Bernhard Theis