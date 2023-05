Veröffentlicht am 1. Mai 2023 von wwa

FÜRTHEN – Alkoholisierter Autofahrer kracht in Brückengeländer der Sieg bei Fürthen

Montagmorgen, 1. Mai 2023, ereignete sich um 01:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Siegbrücke zwischen Fürthen und Au/Sieg. Der 28jährige Fahrer eines Subaru war von Fürthen nach Au unterwegs. Er verlor jedoch aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in das Geländer der Brücke. Durch den Einschlag in das Geländer riss ein Vorderrad ab. Am PKW entstand Totalschaden. Eine in unmittelbarer Nähe befindliche Polizeistreife der Wache Eitorf hatte den Einschlag gehört und fuhr sofort zur Unfallstelle. Dort konnte der stark alkoholisierte Halter angetroffen werden. Der versuchte sich mit der Schutzbehauptung, sein Fahrzeug sei eben gestohlen worden, er habe es zu Fuß verfolgt und der Täter sei vermutlich in die Sieg gefallen, aus der Affäre zu ziehen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Hamm suchte daraufhin das Siegufer ab. Die Ermittlungen vor Ort konnten dann die Behauptung widerlegen. Dem jungen Mann wurde schließlich eine Blutprobe entnommen, der Führerschein entzogen und sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Altenkirchen reinigte die Fahrbahn und sicherte das gebrochene Brückengeländer ab. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Quelle: Polizei