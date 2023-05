Veröffentlicht am 1. Mai 2023 von wwa

WISSEN – MAINZ – Eindrucksvollen Tag im Landtag erlebt! – CDU-Landtagsabgeordnete luden Mädchen und Jungen zum Girls- and BoysDay ein.

Schon seit vielen Jahren ist der Girls- and BoysDay ein fester Programmpunkt im Terminkalender der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz. So durften auch in diesem Jahr Mädchen und Jungen aus der Region die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Reuber und Michael Wäschenbach nach Mainz in den Landtag begleiten und einen Einblick in den Alltag eines Abgeordneten erhalten.

Schon um 6 Uhr am Morgen startete der Tag mit der gemeinsamen Anreise der beiden Abgeordneten und drei Schülerinnen und zwei Schülern nach Mainz, wo die Jugendlichen zunächst an einer Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Ahrtalkatastrophe teilnehmen durften, bevor dann das offizielle Programm zum Girls- and BoysDay losging.

„Mehr als 40 Jungen und Mädchen hatten heute Gelegenheit hinter die Kulissen der CDU-Landtagsfraktion und des Landtages zu blicken, ich denke, das war ein eindrucksvoller Tag für die Jugendlichen, so Matthias Reuber.“ Ein Besuch in der CDU-Landesgeschäftsstelle, wo die Schülerinnen und Schüler von den beiden Abgeordneten Ellen Demuth und Christian Baldauf begrüßt wurden, stand ebenso auf dem Programm, wie eine Führung durch das Deutschhaus und den Plenarsaal, sowie ein Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden Gordon Schnieder, MdL. „Da zu sein, wo Politik gemacht wird, war für die Mädchen und Jungen sichtlich ein aufregendes Erlebnis, so Michael Wäschenbach.“ Nach einem gemeinsamen Mittagessen stand der Nachmittag ganz unter dem Motto „Lasst uns diskutieren“. Hier hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich zu Themen – „Künstliche Intelligenz, Innere Sicherheit und Klima“ – mit den Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion auszutauschen. „Das war ein richtig toller, interessanter Tag in Mainz, so die Schüler am Ende der Veranstaltungen.“ Nach 18.00 Uhr ist man wieder in der Heimat angekommen.