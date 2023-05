Veröffentlicht am 1. Mai 2023 von wwa

FRIESENHAGEN – „FreiTalk“ in Friesenhagen – Sabine-Bätzing-Lichtenthäler im Gespräch

Die Landtagsabgeordnete Bätzing-Lichtenthäler sucht gerne und häufig das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern in lockerem Umfeld. Am Freitag, 05. Mai, wird sie in Friesenhagen, von 16 bis 17 Uhr, auf dem Parkplatz des HBS-Marktes für Gespräche und zum Zuhören vor Ort sein.

Bätzing-Lichtenthäler freut sich auf den Austausch, der auch in diesem Jahr monatlich an verschiedenen Standorten stattfindet. „Ich bin immer sehr gespannt auf die Begegnungen, Gespräche und einen regen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern meines Wahlkreises. Aus diesen Kontakten nehme ich viele Informationen und Anregungen für meine landespolitische Arbeit mit. Dabei kristallisiert sich meist schnell heraus, wo den Menschen in meiner Heimat der Schuh drückt und dort will ich nachhaken“, erläutert Bätzing-Lichtenthäler.

Wer zu diesem Termin verhindert sein sollte, jedoch ein Anliegen hat, der ist natürlich herzlich eingeladen den nächsten „Sabines Stammtisch“ zu besuchen oder bei „Sabine bewegt“ mit dabei zu sein. Informationen dazu finden sich immer frühzeitig auf der Website www.baetzing-lichtenthaeler.de, oder in der örtlichen Presse. Es werden auch in regelmäßigem Turnus Bürgersprechstunden angeboten. Nehmen Sie dazu bitte Kontakt über das Wahlkreisbüro in Betzdorf auf unter: 02741/25454 oder post@baetzing.lichtenthaeler.de.