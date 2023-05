Veröffentlicht am 1. Mai 2023 von wwa

ZIEGENHAIN – Zweite Kinder- und Jugendevent im Rahmen der Dorfmoderation am 09. Mai – Dorfmoderation mit Thema ‚Kinder und Jugendliche‘

In der nächsten Runde der Dorfmoderation am Dienstag, dem 09. Mai geht es ausschließlich um die Belange und Wünsche der Kinder und Jugendlichen in Ziegenhain. Alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren sind daher hiermit herzlich am Nachmittag bzw. Abend des 9. Mai zu der Veranstaltung im Bürgerhaus eingeladen. Den Termin bitte frei halten.

Die Veranstaltung ist in zwei Abteilungen unterteilt, von 16:30 bis 18:00 Uhr ist die Gruppe der Kinder unter 13 Jahren vor Ort. Im Anschluss von 18:00 bis 19:30 Uhr stehen die Jugendlichen ab 13 Jahren im Mittelpunkt. Das Planungsbüro Stadt-Land-Plus wird mit erfahrenen Mitarbeiterinnen vor Ort sein und die Veranstaltung kompetent moderieren.

Es wird Pizza für alle geben und unsere Kinder und Jugendlichen können sich zur ihrer aktuellen Situation in Ziegenhain äußern und Wünsche und Anregungen einbringen. Vorab sollten alle Kinder und Jugendlichen bereits die Einladung zu der Veranstaltung mit allen Einzelheiten und dem Link zur Online-Umfrage erhalten haben. Sollte jemand das nicht bekommen haben, bittet der Ortsbürgermeister um umgehende Rückmeldung bei ihm. Der Ortsgemeinderat freut sich auf alle Ziegenhainer Kids und einen tollen Nachmittag mit ihnen.