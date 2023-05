Veröffentlicht am 1. Mai 2023 von wwa

WINKELBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 bei Winkelbach – Motorradfahrer schwer verletzt

Sonntagvormittag, 30. April 2023, kam es gegen 11 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 8 in der Gemarkung Winkelbach. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Polizei missachtete ein 21jähriger PKW-Fahrer die Vorfahrt eines 55jährigen Motorradfahrers. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße musste bis 14:30 Uhr gesperrt werden. Quelle: Polizei