Veröffentlicht am 1. Mai 2023 von wwa

LANGENHAHN – Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol auf der B 255 in Langenhahn

Samstagmorgen, 29. April 2023, um 05:55 Uhr, befuhr eine 27-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Herborn mit ihrem Pkw die B 255 aus Richtung Hölzenhausen kommend in Fahrtrichtung Langenhahn. Unmittelbar nach Ortseingang in Langenhahn kam sie in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strommast, einem Mauerpfeiler und einem Stabmattenzaun. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 27-jährigen Fahrerin verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei