Veröffentlicht am 1. Mai 2023 von wwa

NEUWIED – Langsames Fahrzeug kommt in Neuwied der Polizei verdächtig vor

Ein auffällig langsamer Autofahrer fiel am späten Freitagabend, 28. April 2023, einer Polizeistreife auf. Als der dann auch noch in der Elisabethstraße beim Einparken scheitert, wurde der 38jährige aus Mülheim-Kärlich kontrolliert. Dabei stellten die Beamten schnell Alkohol in seiner Atemluft fest. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,59 Promille. Neben einer Blutprobe muss er auch noch seinen Führerschein abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde ebenfalls sichergestellt. Quelle: Polizei