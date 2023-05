Veröffentlicht am 30. April 2023 von wwa

BRACHBACH – Verkehrsunfall mit beschädigter Straßenlaterne und Verdacht auf Alkoholkonsum auf der B 62 in Brachbach

Sonntagmorgen, 30. April 2023, gegen 04:45 Uhr, wurde die Polizei Betzdorf über einen Verkehrsunfall auf der B 62 in der Ortslage Brachbach-Büdenholz in Kenntnis gesetzt. Die eintreffenden Polizeibeamten fanden vor Ort einen schwer unfallbeschädigten Pkw am Rande der B 62 vor, der mit der Front voran schräg auf den Resten eines Mastes einer Straßenlaterne stand. Offenbar war der aus dem Kreis Siegen stammende 32-jährige Fahrzeugführer aus Mudersbach kommend in Richtung Kirchen unterwegs und mit seinem Pkw zu schnell durch eine Linkskurve gefahren. Hier war er dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und trotz Vollbremsung mit noch erheblicher Geschwindigkeit gegen den Laternenmast und einen Zaun gefahren. Da sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Fahrzeugführer ergaben, wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe veranlasst und eine Strafanzeige Seitens der Polizei gefertigt. Sowohl der Pkw als auch der Laternenmast und der Zaun wurden beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Straßenlaterne musste vom zuständigen Energieversorger gesichert werden. Über die Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angabe machen. Quelle: Polizei