Veröffentlicht am 30. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisjugendfeuerwehr zeichnet polnische und deutsche Feuerwehrmänner aus Olszanka und Altenkirchen aus

Im Rahmen des Treffens zum 25jährigen Bestehen der Kameradschaft zwischen den Feuerwehren aus dem polnischen Olszanka und des Löschzuges Altenkirchen nahm der Vorstandsvorsitzende des Kreisjugendfeuerwehrverbandes Altenkirchen Volker Hain die Gelegenheit war zwei polnische Feuerwehrkameraden der Ersten Stunde mit der Medaille der internationalen Zusammenarbeit des Landesfeuerwehrverbandes auszuzeichnen. Er hob die Arbeit der polnischen Feuerwehrkameraden über das Vierteljahrhundert heraus. Dariusz und Ryszard Zalewski hätten sich unermüdlich für die gute Gemeinsamkeit der Feuerwehren verdient gemacht. So überreichte er unter dem Beifall der polnischen und deutschen Feuerwehrkameraden Dariusz und Ryszard Zalewski die Medaille. Dariusz Zalewski bedankte sich im Namen aller polnischer Feuerwehrkameraden für die Auszeichnung. Betonte, dass, wenn er könnte, diese Auszeichnung in viele kleine Stücke Teilen würde, um jedem beteiligten Feuerwehrkamerad seinen Teil am Verdienst zukommen zu lassen.

Ebenfalls für die Verdienste der Deutsch-Polnischen Freundschaft zwischen den Feuerwehren aus Olszanka und Altenkirchen zeichnete Hain die Feuerwehrkameraden Eckhard Schwarzbach, Frank Jakobi und Michael Heinemann mit dem Deutschen Feuerwehr Kreuz in Bronze aus.

Als Dolmetscher fungierte wieder einmal Jan Lipowicz, ein Mann der Ersten Stunde seit Gründung der Partnerschaft zwischen Olszanka und Altenkirchen. Er begleitet so gut wie alle Begegnungen der Verwaltung und der unterschiedlichsten Vereine aus Olszanka und Altenkirchen als Übersetzer und Berater. So informierte er auch an diesem Abend im Feuerwehrhaus des Löschzuges Altenkirchen über das gesprochene Wort in polnischer und in deutscher Sprache. Er stellt ein Beispiel für bedingungslose Kameradschaft.

Der polnische Feuerwehrkamerad Grzegorz aus Olszanka überreichte Wehrführer Michael Heinemann und Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich zur Erinnerung eine Fotocollage der Feuerwehr Olszanka. Fotos: BK