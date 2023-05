Veröffentlicht am 1. Mai 2023 von wwa

MICHELBACH – Traditionelles Schützenfest in Michelbach – Beginn am Vatertag

Wie im vergangenen Jahr findet das diesjährige Schützenfest in Michelbach wieder im Schützenhaus statt, zudem der SV „Adler“ Michelbach recht herzlich vom 18. bis 21. Mai einlädt. Der Start ist am Donnerstag, 18. Mai ab 10.00 Uhr, der mit dem Kronprinzenschiessen begonnen wird. Ab 14.00 Uhr findet die Krönung statt und im Anschluss daran das traditionelle Königsvogelschiessen, zudem sich hoffentlich einige Anwärter finden. Eine Vatertags Wanderung mit Einkehr zum Fest, ist sicher lohnenswert. Am Samstag ist um 20.00 Uhr die Königskrönung und danach wird jeder auf seine Kosten kommen, wenn die Non-Stop-Dancing Band schwungvolle Tanzmusik spielt. Die Showtanzgruppe „InMotion“ kommt zu Gast und bietet einige Tänze dar. Das Sonntagprogramm beginnt ab 14.00 Uhr. Dort treten die Schützen „Im Schleedörn“ in Michelbach an und es startet der traditionelle Festzug der Vereine. Die „Adler“ freuen sich über Zuschauer und Besucher. Im Anschluss daran spielt das Blasorchester Mehrbachtal im Schützenhaus zum Konzert auf. (Birgit Schreiner) Foto: Diana Wachow