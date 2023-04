Veröffentlicht am 30. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Info-Abend: Schulstandortentwicklung in Heimbach-Weis

Wie geht es weiter mit den Grundschulen in Heimbach-Weis? Welche Rolle kann die ehemalige Rommersdorf-Hauptschule spielen? Die Schulstandortentwicklung in Heimbach-Weis ist Gegenstand der öffentlichen Informationsveranstaltung am Montag, 8. Mai, um 18 Uhr im Mehrzweckraum der ehemaligen Rommersdorf-Hauptschule, Flurstraße 24, 56566 Neuwied.

Zum Hintergrund: Im Rahmen der Erstellung des Schulentwicklungsplanes 2022 wurden alle Grundschulstandorte in Trägerschaft der Stadt Neuwied hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit überprüft. Die Stadtverwaltung Neuwied ist in den vergangenen Monaten wegen der Schulstandortentwicklung bereits in Gesprächen mit zahleichen Beteiligten (Schulleitungen, Lehrerkollegien, Elternvertretungen, Schulaufsicht) gewesen. Für die beiden bisherigen Grundschulstandorte in Heimbach-Weis sowie das Rommersdorf-Areal wurden zudem Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, um deren Sanierungs- und Erweiterungsbedarf sowie die potentielle Entwicklung eines gemeinsamen Schulstandorts zu ermitteln.

Im Rahmen der Veranstaltung informiert die Verwaltung über die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien sowie das weitere – mit allen Beteiligten – abgestimmte Vorgehen. Die Fragen der Bürgerinnen und Bürger sowie ein reger Austausch sind ausgesprochen willkommen.