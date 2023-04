Veröffentlicht am 30. April 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Entlang des Limes spazieren: Führung am 14. Mai

Noch heute lassen sich Zeugnisse der Römer in Neuwied finden. So auch im Stadtwald, durch den sich einst der Limes zog. Viele bekannte, aber auch unbekannte Spuren können Interessierte dort entlang des römischen Grenzwalls bei einem geführten Spaziergang am Sonntag, 14. Mai, entdecken. Dabei erhalten die Teilnehmenden einen kleinen Einblick in das damalige Leben. So erfährt die Gruppe unter anderem, wie einst an der historischen Wegekreuzung am Kleinkastell Anhausen Handel betrieben wurde. Die Tour beginnt um 14 Uhr am Wanderparkplatz Heidegraben. Der Parkplatz liegt an der L 258 bei Anhausen und ist auch der Endpunkt des Spaziergangs. Gut zu wissen: Die ausgewählten Wege sind leicht begehbar und auch für Personen mit Beeinträchtigungen geeignet.

Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de erforderlich. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 4 Euro. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad oder per Bus erkundet. Termine und Details finden Interessierte unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.