Veröffentlicht am 30. April 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Herausragender Erfolg für Klavierschüler der Kreismusikschule

Da wächst ein riesengroßes Talent heran: David Leo Abrahiem, gerade einmal sieben Jahre alt, ist am vergangenen Wochenende mit einer ganz besonderen Urkunde aus Luxemburg in den Westerwald zurückgekehrt. Beim Klavierwettbewerb der Landesverbände der Musikschulen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie der Association des Ecoles de Musique du Grand-Duché du Luxembourg in Dudelange hat er in seiner Altersstufe den 3. Platz belegt.

Das ist aus gleich drei Gründen ein herausragender Erfolg: Zum einen hat David erst seit einem guten halben Jahr Klavierunterricht an der Kreismusikschule in Altenkirchen, dann waren in seiner Kategorie noch deutlich ältere Kinder am Start, und nicht zuletzt ist dieser Wettbewerb deutlich höher einzustufen als etwa „Jugend musiziert“.

So ganz aus heiterem Himmel kommt dieser Erfolg freilich nicht. David, der in Hachenburg lebt und in die 1. Klasse der Grundschule geht, kommt aus einer hochmusikalischen Familie. „Bei uns zu Hause spielen alle Klavier, außer Papa“, erzählt er. Sein älterer Bruder besucht das Landesmusikgymnasium in Montabaur.

In Altenkirchen erhält der Siebenjährige eine optimale Förderung durch den Unterricht von Carmen Daniela, einer renommierten Konzertpianistin mit internationaler Erfahrung. Gemeinsam mit seinen Eltern hat sie David akribisch auf den Wettbewerb in Luxemburg vorbereitet. So mussten im Vorfeld die richtigen Musikstücke aus verschiedenen Epochen ausgesucht werden, die dem Klavierschüler gut liegen. Davids persönlicher Favorit: „Rollon“ von Margret Feils. Alle Kompositionen mussten innerhalb einer gewissen Zeit gespielt werden.

Carmen Daniela war zunächst ein wenig unsicher, ob sie ihren jungen Schüler angesichts der großen Herausforderungen ins Rennen schicken soll. Doch letztlich konnte sie sich auf ihr Bauchgefühl und etwas zusätzlichen Unterricht verlassen: „Diesen Sprung nach vorn hat David sehr gut gemeistert, sein 3. Platz ist schon eine kleine Sensation.“

Wie seine weitere musikalische Karriere aussehen soll, weiß der junge Hachenburger natürlich noch nicht. Seine nächsten Ziele haben erst einmal nichts mit dem Klavier zu tun: „Nach den Sommerferien gehe ich in die 2. Klasse.“

Foto: David Leo Abrahiem zeigt stolz seine Urkunde. In Altenkirchen wird er von Carmen Daniela unterrichtet. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl