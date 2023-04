Veröffentlicht am 30. April 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Sport, Strand und viel Spaß – Erfolgreiches Trainingslager des VfL Waldbreitbach auf Texel

Auch dieses Jahr fand wieder das beliebte Trainingslager der Leichtathleten des VfL Waldbreitbach auf der niederländischen Nordseeinsel Texel statt. Cheftrainerin Anke Jüssen und ihre Tochter Anna Rathmann nutzten die Zeit, um ihre zehn Schützlinge intensiv auf die kommende Wettkampf-Saison vorzubereiten.

Jeden Tag standen zwei Trainingseinheiten für die jungen Athletinnen und Athleten auf dem Programm. Die Vormittage wurden auf den Sportanlagen von Den Burg verbracht. Auf modernen Anlagen konnten hier alle klassischen Disziplinen aus der Leichtathletik trainiert werden. Nachmittags fand ein weiteres spielerisches Element am Strand oder auf einer Spielplatzfläche statt. Zum Einsatz kamen dabei auch die mitgebrachten Slingtrainer und Medizinbälle.

Der Weg zu den Trainingsstätten wurde, wie auf der Insel üblich, mit dem Fahrrad zurückgelegt. So konnten die Sportlerinnen und Sportler direkt gut aufgewärmt beginnen. Ihre Freizeit verbrachten sie in den kleinen Städtchen der Insel oder Dank des meist guten Wetters mit Sonnenbaden am Strand. Die Abende ließen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim gemeinsamen Kochen und Essen ausklingen.

Infos zum Leichtathletiktraining und zum sportlichen Angebot des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de sowie auf Facebook